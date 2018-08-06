В Якутске прошел первый гастрономический фестиваль «Барбекю FEST»

5 августа на территории Усадьбы Атласовых развернулся мясной пир, в рамках первого гастрономического фестиваля «Барбекю FEST».

Мероприятие организовано Ассоциацией гостеприимства РС(Я) совместно с Окружной администрацией г. Якутска.

Всем гостям представилась уникальная возможность отдохнуть на природе, насладиться пикантными угощениями, изумительным стейком и шашлыком.

Приняли участие 9 предприятий общественного питания. Участники готовили мясные и рыбные изыски.

Конкурс проходил с разделением на уровни мастерства кулинаров. Участвовали как профессионалы, так и любители.

«Участники должны были приготовить свое фирменное блюдо. Конечно, у каждого из них есть свои секреты приготовления, но, тем не менее, им пришлось сегодня их раскрыть. Фестиваль дает возможность обменяться опытом, найти новых друзей и партнеров, реализовать новые проекты», — рассказал организатор фестиваля «Барбекю FEST» Николай Атласов.

Жареные на огне свиные ребра, куски говядины и свинины, морские ежи, креветки и даже канадский ангус. Все участники подошли к конкурсу с большим энтузиазмом и фантазией.

«Мы решили сделать композицию в виде известной басни «Лебедь, Щука и Рак». Если в басне главные герои тянули поклажу в разные стороны, то у нас они дружно тянуть в одну. Надеемся, что таким образом наша поклажа дойдет до финала»,- поделился шеф-повар кафе «Mersi» Станислав Мейченко.

Помимо приготовления блюд проходили поросячьи бега, живые выступления любимых музыкантов и мастер-классы. «Барбекю FEST» стал самым ожидаемым гастрономическим событием, организаторы фестиваля поделились, что проведение мероприятия станет ежегодным.

«Окружная администрация города совместно с организаторами и участниками фестиваля поддержала идею ежегодно проводить «Барбекю FEST». В первое воскресенье августа фестиваль будет вновь собирать жителей и гостей столицы, дарить им хорошее настроение и приятные эмоции»,- сказал исполняющий обязанности заместителя главы города Якутска Петр Ефремов.

По итогам фестиваля призовые места разделились следующим образом. Среди профессионалов Гран-при в номинации «Лучший ресторан барбекю» заняла команда кафе «Mersi». В номинации «За оригинальное оформление блюда» победила команда гриль-бара «Шашлыкофф», в номинации «За лучшее сочетание ингредиентов» победил рестобар «Крыша», в номинации «За лучшую презентацию» выиграла команда ресторана «Понаехали», поощрительный приз достался рестобару «Онегин».

Среди любителей Гран-при фестиваля получила команда «Фейсбушка», номинация «За популяризацию местных товаропроизводителей» досталась команде «Алмаз- сделано в Якутии», поощрительными призами наградили команду «Бодрое утро» совместно с якутской певицей Варей Максимой и службу доставки еды «Пропит».