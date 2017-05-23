В Якутске прошел открытый турнир по хапсагаю

22 мая в СК «Стерх» состоялся открытый турнир Управления Гагаринского округа по борьбе хапсагай, посвященный памяти героя социалистического труда, трижды кавалера трудового Красного знамени, заслуженного пилота СССР Валерия Кузьмина. В соревнованиях приняли участие порядка 123 спортсмена из различных районов республики, в том числе 22 мастера спорта.

По сообщению организаторов, основной целью соревнований стала подготовка спортсменов сборной команды города Якутска по борьбе хапсагай к ХХ Спартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчаары».

Поддержать спортсменов пришел глава города Якутска, президент Федерации спортивной борьбы Якутска Айсен Николаев. Он пожелал спортсменам успешного выступления на соревнованиях и отметил, что поддержка спорта и физической культуры является одной из приоритетных задач. Глава города вручил благодарственные письма Окружной администрации призерам Чемпионата Республики Саха (Якутия) по вольной борьбе на призы Николая Тарского, прошедшего весной текущего года в Сунтарском районе, выпускникам детско-юношеской спортивной школы № 3 им. Валерия Керемясова Максиму Толмачеву, Ивану Ефремову, Никите Валееву и Яну Емельянову.

Слова напутствия спортсменам также высказали первый заместитель генерального директора АО «Аэропорт Якутск» Евгений Чекмарев и советник председателя рескома профсоюза авиаторов Михаил Васильев, который помянул добрым словом героя социалистического труда, трижды кавалера трудового Красного знамени, заслуженного пилота СССР Валерия Кузьмина.

На соревнованиях было предусмотрено 33 призовых места по различным весовым категориям. Так, среди мужчин 1997 года рождения в весовой категории до 55 кг. победителем стал Егор Потапов (Якутск), до 62 кг. – Владислав Андреев (Якутск), до 70 кг. Владислав Петров (Якутск), до 80 кг. – Игорь Софронеев (Якутск), до 90 кг. – Платон Саввинов (Верхневилюйск), свыше 90 г. – Степан Гаврильев (Амга). Среди ветеранов в весовой категории до 60 кг. победа досталась Захару Дьячковскому (Якутск), до 70 кг. – Василию Уйгурову (Якутск), до 80 кг. – Василию Стручкову (Якутск), до 90 кг. – Станиславу Афанасьеву (Якутск), свыше 90 кг. – Трофиму Афанасьеву (Нюрба).

За абсолютное первенство поборолись 18 спортсменов. По итогам напряженной схватки победу одержал Айхал Крылатов, а второго места удостоился Станислав Дьячковский.