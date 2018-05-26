В Якутске прошел митинг сборщиков бивней мамонта

На сквере Гагарина города Якутска около пятидесяти заинтересованных лиц приняли участие на митинге сборщиков и косторезов бивней мамонта.

Собравшиеся пришли с плакатами. Многие присутствующие были молодежного возраста. Они выступили против принятия готовящихся федеральных законопроектов по регулированию данной сферы.

«Все мы здесь собрались, чтобы доказать легальность нашего бизнеса. Экспорт с каждым годом у нас растет. Просим правительство быть очень внимательными при принятии законов, касающихся мамонтовой фауны», — высказался один из спикеров.

Организаторы собрали подписи для обращения к руководству страны.

Напомним, в Якутии ресурсы бивней мамонта достигают 500 тысяч тонн, что составляет более 80% общероссийских запасов. Значительная часть оборота мамонтовых бивней находится «в тени», что приводит не только к недополучению крупных финансовых ресурсов республиканским бюджетом, но и к утрате уникальных ископаемых объектов мамонтовой фауны, имеющих особую ценность для науки.