В Якутске прошел литературный вечер, посвященный 100-летию Александра Солженицына 

Литературный вечер, посвященный классику русской литературы ХХ века, лауреату нобелевской премии Александру Солженицыну, прошел в Якутске 11 декабря – в день столетия со дня рождения великого писателя. Мероприятие проводилось в историческом зале национальной библиотеки Якутии.

Первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин отметил, что наследие великого писателя Александра Солженицына играет особую роль для жителей республики.

«Опыт его жизни и те испытания, которые он пережил, особенно важны для нашего региона. Ведь так сложилось, что Якутия являлась местом ссылки для политических ссыльных, и это действительно была страшная полоса в истории. Мы не должны забывать, что были такие времена», — сказал Владислав Левочкин.

Лауреат Нобелевской премии, автор книги «Архипелаг ГУЛАГ», выдающийся мыслитель Александр Солженицын за свою жизнь преодолел войну, арест, страшные лагеря, смертельную болезнь, изгнание и возвращение. И в настоящее время по всей стране проводятся памятные мероприятия в его честь.

«К столетию классика мы подготовили проект, авторами которого являются министерство культуры, национальная библиотека РС(Я) и филологический факультет СВФУ. В нашей постановке участвуют студенты трех подразделений университета. Все они подготовили интересные микросюжеты, и такие проекты очень важны, ведь Якутия является духовным северным форпостом большой русской литературы», — подчеркнула преподаватель филологического факультета СВФУ, кандидат филологических наук Светлана Желобцова.

Так, студенты института национальной культуры СВФУ продемонстрировали свои авторские переводы «Крохоток» Александра Солженицына на якутский язык в лирической литературной форме. Большую работу проделали студенты первого курса филологического факультета, которые инсценировали «Один день Ивана Денисовича», а студенты первого курса института зарубежной литературы и регионоведения показали свое видение рассказа «Матренин Двор».

Отметим, что памятные мероприятия, посвященные столетию Александра Солженицына, проводятся по всей России. В 2014 году президент страны Владимир Путин издал указ о масштабном праздновании этой знаковой исторической даты.