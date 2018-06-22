В Якутске прошел II городской фестиваль «Женщины долины Туймаада-2018»

В этнографическом комплексе «Усадьба Атласовых» прошёл II городской фестиваль «Женщины долины Туймаада-2018», посвященный Году новаторства и Году добровольцав рамках конференции «Города и люди».

Фестиваль начался с обряда алгыс хозяйки усадьбы Валентины Атласовой. Под её благословение торжественным парадом прошлись активистки из 15 городских округов и пригородов. Индивидуальная форма раскрывала интересы и особенности каждого округа. Женский совет Гагаринского округа в синей форме и милых беретах напоминал о любви к небу. Строительный округ не только выбрал наряд в виде пернатых, но и название – «Птица счастья». Потому она приносит веру, надежду, любовь и охраняет покой в семье, объяснила председатель женсовета.

Участников парада приветствовали первый заместитель председателя Якутской городской Думы, почетный председатель Общественной организации «Лига женщин города Якутска» Марина Силкина, заместитель Главы ГО «город Якутск» Евдокия Евсикова и председатель Общественной организации «Лига женщин г. Якутска», директор Государственного автономного учреждения «Медицинский центр города Якутска» Елена Борисова.

С самого утра в рамках фестиваля проводились различные конкурсные этапы: конкурс визитных карточек «Мы – новаторство», веселые старты «Спортивный женсовет», конкурс кулинарных блюд из натуральных продуктов «Эко Стол», выставка прикладного творчества «Творю добро», конкурс «Молодая семья» и музыкально-творческий «Битва хоров».

Участвуя в них, женщины делятся опытом, познавая новое, стремятся к другим высотам, в перерыве обсуждают наболевшие вопросы. А глядя на их активность и сплоченность, объединяются и другие женщины.

«За пару лет наши женщины смогли от встреч перейти в формат городского фестиваля женщин долины Туймаада, от сплоченной команды – к общественной организации «Лига женщин города Якутска». На сегодня в ней насчитывается около 5 000 женщин.Женское движение необходимо!Они участвуют в социальных акциях и проектах, помогают детям с онкологией, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Возьмем в качестве примера центр «Тэрчи». Это лучший проект 2016 года в России! Так что считаю, что в каждом городе нужны такие общественные женские организации», – поделилась Марина Силкина.