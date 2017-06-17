В Якутске прошел форум молодых композиторов и музыковедов РФ и стран СНГ

С 8 по 11 июня 2017 г. в г. Якутске состоялся Первый Дальневосточный семинар-форум молодых композиторов и музыковедов РФ и стран СНГ.

Семинар-форум был организован Международной ассоциацией молодых композиторов, исполнителей и музыковедов РФ и стран СНГ «МеждународМолОт» Гильдии композиторов Российского музыкального союза, Молодежным отделением Союза композиторов Союза композиторов РФ (МолОт) и Высшей школой музыки Республики Саха (Якутия) им. В. А. Босикова. Кураторами форума Ярославом Судзиловским (Москва) и Николаем Михеевым (Якутск) были организованы очень интересные и познавательные, и с теоретической и с практической точек зрения, мероприятия.

В рамках семинара-форума были проведены мастер-классы и открытые лекции приглашенных мастеров Марка Пекарского, Ярослава Судзиловского и Владислава Тарнопольского, а также состоялись концерты и открытые уроки.

Международные Творческие мастерские молодых композиторов и музыковедов РФ и стран СНГ работали по трем направлениям: мастерская оркестрового исполнительства (мастер М. Пекарский), мастерская композиции и оркестровки (мастер Я. Судзиловский) и мастерская музыковедения и критики (мастер В. Тарнопольский).

Мастерскую оркестрового исполнительства вел профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, заслуженный артист РФ, член Совета Союза композиторов РФ Марк Ильич Пекарский. Весьма интересен творческий облик музыканта, который является ведущим российским музыкантом-перкуссионистом, дирижером, руководителем ансамбля ударных инструментов. Кроме этого М. Пекарский был участником ансамбля «Мадригал», который является одним из старейших российских ансамблей старинной музыки. Интересен тот факт, что в составе этого авторитетнейшего ансамбля начинала свою творческую карьеру и наша соотечественница, ныне одна из ведущих педагогов по академическому вокальному искусству, профессор Арктического государственного института культуры и искусств, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия) Валентина Ивановна Колодезникова.

На общей лекции Марк Ильич поделился воспоминаниями об удивительных творческих контактах с современными российскими композиторами С. А. Губайдулиной, Э. В. Денисовым, А. Г. Шнитке, А. М. Раскатовым, В. П. Артемовым и другими, рассказал о своей действующей коллекции шумовых и ударных инструментов, в которой представлены уникальные экзотические инструменты (китайские, монгольские тарелки, тибетские барабаны, индийские бубенчики и др.). М.И. Пекарский и сам создает ударные инструменты. Так, он рассказал о коллекции хроматически настроенных сковород, которую он сам собрал за один год и назвал «сковородофон». Этот уникальный инструмент потом был использован композитором Э. Денисовым в одном из произведений. Кроме этого, Марк Ильич является автором нескольких книг и учебных пособий для игры на ударных инструментах.

Отчетом творческой мастерской оркестрового исполнительства стал концерт ударных инструментов, который состоялся на заключительном вечере форума 11 июня в большом зале Якутского музыкального училища им. М. Н. Жиркова. В концерте приняли участие выпускники и студенты Высшей школы музыки и Якутского музыкального колледжа под руководством заслуженного артиста Республики Саха (Якутия) Д. В. Твердохлебова. В программе концерта прозвучали произведения современных зарубежных и отечественных композиторов. Очень необычно и интересно прозвучал номер М. И. Пекарского на лог-драмчике (коробочка-бревно). На этой коробочке исполнитель очень виртуозно то отбивал пальцами, ногтями и ладонями ритм, то поскребывал, поворачивая время от времени этот инструмент, стенки которого имеют разный характер звучания. А в заключении все участники концерта представили номер, который прозвучал под необычные движения дирижера М. И. Пекарского. В этом произведении были представлены и игра локтями на рояле, и игра на струнах открытого рояля, и выкрикивание, пение отдельных фраз и звуков высоким или низким фальцетом и беззвучная пантомима.

Куратор форума Ярослав Судзиловский вел творческую мастерскую по композиции и оркестровки. Ярослав Сергеевич Судзиловский является композитором, виолончелистом, лауреатом международных конкурсов, организатор профессиональной организации для молодых композиторов и музыковедов «МолОт». Творческая организация «МолОт» является молодежным отделением Союза композиторов России. Она была создана для объединения молодежного композиторского движения в России, а также странах СНГ и на территории Евразийского континента. Ныне в состав организации входит 26 региональных и зарубежных представительств. Целью объединения «МолОт» является «создание единой композиторской школы XXI века, возрождение статуса профессии композитора в обществе, создание композитора новой генерации, обретение пути, которым пойдет композиторское движение страны и в целом Евразийского континента в XXI веке» [http://unioncomposers.ru/rus]. Следует отметить, что Якутское представительство «МолОта» возглавляет молодой композитор Николай Михеев.

На общей лекции Я. С. Судзиловский рассказал о деятельности «МолОта», об интересных подробностях сочинения своих композиций, в которых он разработал новые системы записи. Так в 2008 году для записи композиции «Паровозики» композитор разработал новую систему ключей, которая состоит из графических знаков, изображений ликов животных, разнохарактерных смайликов и др. знаков. Кроме этого Я. Судзиловский рассказал о новых системах записи, разработанных и используемых им в своих произведениях «Голый король» для препарированной виолончели и поющего виолончелиста (написан в 2008 г., для записи музыки были использованы 36 вокальных имитационных ключей), «Спортивные фантазии Воробьихи Чаклен» для ансамбля солистов и музыкальных предметов (написаны в 2010 г., в музыкальной ткани используются ложки, вилки, пианистом используется игра локтем) и др. Интересны также произведения композитора, написанные на русские обрядовые тексты «Святки» для женского хора (2007), «Шварцвальд» (2010) и используемая для их фиксации система нотных записей. Композитор отметил, что хомусную музыку можно было бы записать с помощью «лингвальных ключей», разработанных им.

Третью Творческую мастерскую по музыковедению и критике вел музыковед, младший научный сотрудник Центра современной музыки Московской государственной консерватории Владислав Тарнопольский. Владислав Владимирович провел лекции о проблемах, направлениях и представителях современного оперного искусства, которое как отмечает лектор, более правильно нужно называть «новым музыкальным театром». Согласно его исследованиям, в ХХ веке театр отходит от литературо-центричности. В связи с этим изменяются функции режиссера, который выступает в роли «режиссера-диспетчера» или «режиссера-интерпретатора». Отход от литературы привел к рождению новых бессюжетных театральных форм, построенных на основе жестов, мимики, криков и т.д., новых жанров (документальный театр, инструментальный театр, священные представления).

На следующих лекциях более подробно были проанализированы опера Беарта Фюррера «Вожделение», музыка с картинками Хельмута Лахенмана «Девочка со спичками», опера Хайнца Холлигера «Приходят и уходят» и др.

В целом, музыковедом выявлены следующие основные принципы и направления развития нового музыкального театра: отказ от линии повествования; отказ от нормы знаковой плотности; отход от традиционной системы персонажей; наличие нескольких текстов (на разных языках); разработка переходной шкалы между речью и пением; переход между человеческим голосом и инструментом; доминирование фонического над семантическим аспектом; акцент на невербальные художественные средства; включение в партитурах спектакля передвижных музыкантов; переосмысление авторской функции, т.е. перераспределение функций дирижера и режиссера; обращение к «эстетике отсутствия»; включение публики в спектакль; пересмотр временных и пространственных явлений рамок; наличие особой акустической концепции (звуковые семейства, объединение различных инструментов по акустическим звучаниям).

Также, В. В. Тарнопольский сделал краткий обзор фестивалей современной музыки, ознакомил с источниками по данной теме (литературой, учебными пособиями, интернет ресурсами), с именами композиторов последней трети ХХ – начала ХХI веков, среди которых были названы имена Х. Лахенмана, С. Шаррино, Л. Берио, Х. Холлигера, Ф. Филидеи, Й. Щёльхорна, Т. Мюрая, Ф. Леру, М. Андре и др.

В рамках семинара 10 июня в большом концертном зале Высшей школы музыки состоялся концерт лауреата международных конкурсов Марии Сабелькиной (фортепиано).

По итогам Первого Дальневосточного семинара-форума молодых композиторов и музыковедов РФ и стран СНГ всем участникам были выданы дипломы.

В семинаре-форуме приняли участие исполнители, композиторы, музыковеды из Арктического государственного института культуры и искусств, Высшей школы музыки и Якутского музыкального колледжа.