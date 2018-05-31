В Якутске произошло три пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

30 мая 2018 г. в 01.00 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Крупской в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через семь минут из гаража шел дым. В результате пожара огнем повреждены внутренняя стена на площади 4 кв.м., кровля на площади 2 кв.м. Общая площадь пожара составила 6 кв.м. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливается.

30 мая 2018 г. 06.53 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на улице Окружная дорога в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через семь минут горел частный дом открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден 2-й этаж дома по всей площади. Спасен первый этаж частного дома. Предположительная причина короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливается.

30 мая 2018 г. в 07.44 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частная кладовка и частная баня на Хатынг-Юряхском шоссе в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели надворные постройки. В результате пожара огнем повреждены на 1-м участке кладовка по всей площади, теплица на площади 6 кв.м., забор на площади 20 пог.м., автомашина по всей площади, на 2-м участке наружная стена бани на площади 5 кв.м. Общая площадь 13 кв.м., 20 пог. м. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливается.

30 мая 2018 г. в 15.39 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомашина ПАЗ на улице Заводская в п. Мохсоголлох Хангаласского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через три минуты горел автобус. В результате пожара огнем поврежден автобус по всей площади. Общая площадь составила 10 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!