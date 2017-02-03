В Якутске произошло самое глупое преступление

В отдел полиции №2 г. Якутска поступило заявление владельца одного из магазинов-ломбардов о краже двух сотовых телефонов с витрины.

Выяснилось, что злоумышленник под видом покупателя долго рассматривал ассортимент, установленный на витрине. Затем, воспользовавшись занятостью продавца, похитил сотовые телефоны и скрылся.

На задержание подозреваемого были ориентированы все наружные службы, однако, дальнейшие события стали развиваться курьезным образом. Через непродолжительное время, на место происшествия явился другой молодой человек, который предложил работнику ломбарда принять мобильные устройства. Оценщик сразу признал в них ранее похищенный у него товар и сообщил сотрудникам полиции.

Как оказалось, злоумышленник после совершения кражи отдал похищенные мобильные устройства своему приятелю, с просьбой сбыть, а тот явился в тот же ломбард, из которого была совершена кража.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.