В Якутске произошло огненное ЧП в многоквартирном доме

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

21 июня 2018 г. 03.05 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в 4-х этажном жилом доме на улице Бабушкина в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через 5 минут из под кровли шел дым. В результате пожара огнем повреждено: кабель на площади 12 п.м., электрощиты, входные двери, потолок и стены в двух квартирах. Общая площадь пожара составила 36 кв.м. Спасено 3 человека. Причина короткое замыкание электропроводки. Виновный, ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!