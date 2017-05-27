В Якутске произошло очередное ДТП с участием водителя-подростка

26 мая в 23:05 в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение о том, что в п. Табага в результате ДТП пострадал мотоциклист. Немедленно на место происшествия были направлены карета скорой помощи и наряд ДПС.

По прибытию было установлено, что 17-летний подросток, управляя мотоциклом «Ирбис», на дороге между Старой и новой Табагой совершил наезд на лошадь, после чего транспортное средство опрокинулось.

В результате автопроисшествия водитель двухколесного транспорта, находившийся в момент ДТП без мотошлема, с серьезными травмами головы был доставлен в реанимацию.

В ходе разбирательств выяснилось, что несовершеннолетний завладел ключом от мототехники, воспользовавшись отсутствием родителей. Однако отец подростка позже признался, что ранее у мальчика, не имеющего водительского удостоверения, был свой мототранспорт, на котором он ездил по поселку.

Игнорируя запреты, за рулем оказываются неподготовленные водители, которые не знают требований Правил дорожного движения и не выполняют их. Покупая своему несовершеннолетнему подростку мотоцикл или скутер, родители сами провоцируют его на риск, связанный с опасностью для жизни и здоровья. Непреодолимое желание «погонять», отсутствие необходимых навыков и опыта очень опасно и может стоить ребенку жизни. Кроме того, немаловажную роль играют мотошлем и экипировка водителя, которые в случае ДТП позволяют уберечь жизнь мотоциклиста или снизить риск получения тяжелых травм.