В Якутске произошло массовое отключение электричества

Якутск остался без электричества. По сообщениям горожан, неполадки затронули практически все кварталы.
«Якутскэнерго» сообщает, что причиной отключения стало стороннее воздействие. «В 9:30 в районе авторынка автокран повредил высоковольтную линию», — сказали в компании.
Идут аварийно-восстановительные работы.
Источник: http://news.ykt.ru/article/75337
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