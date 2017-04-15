В Якутске произошло два пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки:

14 апреля 2017 г. в 10.10. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Шаборина п.Хатассы г. Якутска. Через четыре минуты к месту вызова прибыло пожарное подразделение. В результате пожара огнем повреждена стена внутри дома на площади 0,5 кв.м. Предположительно, причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Ущерб устанавливается.

14 апреля 2017 г. в 11.02. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание в здание на ул. Тарабукина г. Алдана. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через шесть минут, горела кровля. В результате пожара огнем повреждены кровля, потолочное перекрытие и стены внутри на общей площади 500 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами эвакуировано 5 человек, спасено здание.

14 апреля 2017 г. в 18.50. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Курнатовского г. Якутска. Через семь минут к месту вызова прибыло пожарное подразделение, к моменту их прибытия с балкона шел дым. В результате пожара огнем повреждено имущество на балконе на площади 2 кв.м. и обшивка соседнего балкона на площади 0,2 кв.м. Общая площадь пожара — 2,2 кв.м. Предположительно, причиной пожара явилось неосторожность при курении. Виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!