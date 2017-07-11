В Якутске произошло ДТП с четырьмя машинами. Виновник заснул за рулем

В воскресенье в городе Якутске столкнулись четыре автомобиля, сообщили ИА SakhaLife в пресс-службе ГИБДД.

Вечером 9 июля водитель автомашины «Тойота Хайс», двигаясь по ул. 50 лет Советской армии со стороны ул. Кржижановского в сторону ул. Бабушкина г. Якутска, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Ипсум». Обе машины от удара отбросило назад, в результате чего «Тойота Ипсум» совершила столкновение с автомашиной «Ниссан Икс Трэйл», а «Тойота Хайс», двигаясь задним ходом совершила столкновение с грузовиком «ГАЗ-5201».

В результате ДТП водитель автомашины «Тойота Хайс» с травмами головы и ушибами был доставлен в районную больницу, где ему было назначено амбулаторное лечение. Водитель автомобиля «Тойота Ипсум» с переломом ноги был госпитализирован, в данное время находится на стационарном лечении.

Проведенные медицинские освидетельствования не выявили у участников ДТП факта употребления алкогольных напитков.

Виновник ДТП, т.е водитель автомашины «Тойота Хайс» пояснил, что во время управления транспортным средством, заснул за рулем, из-за чего выехал на полосу встречного движения.

По данному факту возбуждено административное расследование.

Госавтоинспекция обращается ко всем водителям соблюдать безопасный скоростной режим. Не садиться за руль после употребления алкогольных напитков, а также, если Вы не способны управлять транспортным средством по причине усталости, утомленности.