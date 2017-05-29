В Якутске произошло ДТП по вине лихой автоледи

27 мая около 10 часов утра на ул. Чернышевского возле д. № 52 произошло серьезное ДТП.

По предварительным данным установлено, что женщина – водитель автомобиля «Ниссан Жук», следуя со стороны оптовых баз, не выдержала безопасную скорость движения и боковой интервал, вследствие чего транспортное средство, касательно задев следовавший в попутном с ним направлении автомобиль «Тойота Камри», выехало на встречную полосу движения, после чего, развернувшись, совершило наезд на опору уличного освещения.

При проверке водителей на состояние опьянения 43-летняя женщина, управлявшая «Ниссаном», отказалась от прохождения медицинского освидетельствования, вследствие чего в отношении автолюбительницы инспекторами ДПС был составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Освидетельствование второго водителя не выявило факта употребления алкогольных напитков.

К счастью, все участники дорожного происшествия серьезных травм не получили: в момент ДТП в салоне «Ниссана» помимо водителя находились три пассажира, в «Тойоте» — 1 пассажир.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Если же нетрезвого водителя задержали во второй раз, либо он повторно отказался от медосвидетельствования, гражданину грозит не административное, а уголовное наказание. Сумма штрафа в этом случае составляет 200-300 тысяч рублей, а также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2-х лет. Помимо вышеперечисленных мер пьяному водителю будет грозить лишение свободы на срок до 2-х лет.