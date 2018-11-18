В Якутии произошло 5 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

17 ноября 2018 г. в 06.38 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в бойлерной жилого дома на улице Лермонтова в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через 5 минут по внешним признакам ничего не было. В результате пожара огнем повреждены эл. провода и технические пластиковые трубы на общей площади 2 пог.м. Причина короткое замыкание электрической проводки насоса. Виновный и ущерб устанавливаются.

17 ноября 2018 г. в 16.44 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Жорницкого в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через 6 минут горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж изнутри по всей площади. Общая площадь пожара 12 кв.м. Предположительная причина поджег. Виновник, ущерб устанавливается.

17 ноября 2018 г. в 21.28 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на улице Лесная в г. Мирный Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через 5 минут горела кровля открытым огнем. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 30 кв.м и стена дома на площади 15 кв.м. Общая площадь пожара 45 кв.м. Предположительная причина несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Виновник, ущерб устанавливается.

17 ноября 2018 г. в 22.37 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частная котельная на улице Курдэлэхская в г. Верхневилюйск Верхневилюйского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через 5 минут из строения шел дым. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 2 кв.м. и стена на площади 2 кв.м. Общая площадь пожара 4 кв.м. Причина, виновник хозяин, ущерб устанавливается.

17 ноября 2018 г. в 22.39 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Огородников в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден гараж и автомобиль по всей площади. Общая площадь пожара 36 кв.м. Предположительная причина несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновник, ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!