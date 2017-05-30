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30 мая 2017, 8:49
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В Якутске произошло 2 пожара

Пресс-релиз о техногенных пожарах

30 мая 2017 года

29 мая 2017 г. в 00.52. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме  на ул. Сергеляхская в с. Майя Мегино-Кангаласского района. Пожарно-спасательные подразделения были на месте через семь минут после поступления вызова о пожаре, к моменту их прибытия открытым огнем горел дом с пристроенным гаражом. В результате пожара огнем повреждены дом и гараж по всей площади. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

29 мая 2017 г. в 04.02 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном   доме в мкр. Марха на ул. Васильковая в г. Якутске. Пожарно-спасательные подразделения были на месте через семь минут после поступления вызова о пожаре, к моменту их прибытия кровля дома горела открытым огнём. В результате пожара огнем повреждена кровля дома  на площади 20 кв.м., забор на площади 50 пог.м., также произошло горение травы. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

г. Якутск, в 19.03. на пульт «01» поступило сообщение о пожаре на складе на ул. Чехова.  Спустя восемь минут после поступления вызова пожарные прибыли на место, горело строение. В результате пожара огнём поврежден склад по всей площади. По предварительной версии пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки. Ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. №1213 в России введен однозначный запрет на бесконтрольное выжигание сухой травы на всех категориях земель, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов. Ранее действовавшие запреты были фрагментарными: касались только отдельных категорий земель (но не самых проблемных — сельхозназначения и запаса), или отдельной категории сухой растительности — стерни.

Ни в коем случае не допускайте:

— пала сухой травы;

— неконтролируемого сжигания мусора;

— будьте осторожны при курении: непотушенный окурок или спичка легко приводят к возгоранию сухой травы.

В усадьбе или на даче:

— всегда наготове должен быть инвентарь для тушения пожара: ведро, лопата, бочка с водой, ящик с песком;

— сухую траву надо собирать граблями. Сжигать ее вместе с мусором можно в железной бочке, установленной рядом с водоемом или емкостью с водой, подальше от строений;

— опасайтесь сильных порывов ветра. При сжигании мусора даже в железной бочке учитывайте направление ветра, чтобы случайная искра не полетела в сторону строений.

Если вы обнаружили горение сухой травы – позвоните в Пожарную охрану по телефону «101».

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
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