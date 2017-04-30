В Якутске произошло 2 пожара

28 апреля 2017 года в 21.42 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул.Ойунского в г.Якутск. Прибывшие пожарные не допустили распространения пламени и спасли гараж. В результате пожара огнем были повреждены вещи в гараже на площади 2 кв.м. Причина, виновник и ущерб происшествия устанавливаются. Для тушения пожара привлекались 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

29 апреля 2017 года в 17.49 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в здании на 12-м километре Сергеляхского шоссе в г.Якутск. Прибывшие пожарные не допустили распространения пламени и спасли здание. В результате пожара огнем на площади 3 кв.м. были повреждены стена и холодильник в здании. По предварительной версии, пожар произошел вследствие короткого замыкания электропроводки. Виновник и ущерб происшествия устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!