В Якутске произошло 2 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки:

7 февраля 2017

Предположительно, из-за короткого замыкания электропроводки произошел пожар в частном жилом доме на ул. 8 Марта в г.Якутске. В результате пожара огнем повреждены внутри пристроя стены, потолочное перекрытие, полы и мебель на общей площади 50 кв.м. Ущерб устанавливается. Пожарными спасен частный дом.

Вечером 7 февраля на ул. Лизы Чайкина в г. Якутске произошло загорание в частном новостроящемся доме. Строение шлакоблочное, третий мансардный этаж деревянный. В результате пожара огнём поврежден мансардный этаж по всей площади. Пострадавших нет. На данный момент пожар оперативно ликвидирован. Всего на пожар были привлечены 25 человек и 8 единиц техники (из них от МЧС 17 человек личного состава и 5 единиц техники).

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности!

Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах!

Не оставляйте детей без присмотра!

Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!