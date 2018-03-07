В Якутске произошли 2 ДТП с участием скорой помощи

6 марта 2018 в 11 часов 55 минут в г. Якутске на перекрестке проспекта Ленина и улицы Курашова 40-ка летний водитель, управляя автомашиной медицинской помощи Форд Транзит, при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками синего цвета и включенным звуковым сигналом не уступил дорогу автомашине Форд Фрида под управлением водителя 54-х лет, который отлетев от данного удара совершил столкновение с автомашиной Тойота Марк 2.

В результате ДТП пострадавших нет.

Из объяснения водителя автомашины медицинской помощи следует, что он следовал со включенными спец. сигналами на запрещающий сигнал светофора по служебной необходимости по ул. Курашова в направлении ул. Орджоникидзе. Убедился, что транспортные средства остановились, чтобы пропустить, продолжил движение, и в этот момент произошло столкновение по касательной с автомашиной Форд Фрида, двигавшейся по проспекту Ленина со стороны ул. Короленко.

Водитель автомашины Форд Фрида пояснил, что он двигался по левой полосе движения проспекта Ленина со стороны ул. Короленко, услышал специальный звуковой сигнал скорой помощи, но из-за автобусов не заметил данную машину скорой помощи, двигающуюся по ул. Курашова со стороны ул. Ярославского. От удара с данной машиной его отбросило на автомобиль Тойота Марк 2, который поворачивал налево на ул. Ярославского.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло на следующий день.

Предварительно установлено, что 7 марта 2018 года примерно в 10 часов утра на перекрестке улиц Кальвица и Дзержинского водитель автомашины ГАЗ, принадлежащей службе скорой медицинской помощи, следуя по ул. Кальвица в направлении ул. Халтурина при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками синего цвета и включенным звуковым сигналом не уступил дорогу автомашине Тойота Ноах, следовавшей по ул. Дзержинского со стороны ул. Лермонтова в прямом направлении по левой полосе движения.

В обоих дорожно-транспортных происшествиях все участники были трезвы.

Решения по данным ДТП будут приняты по завершении проверок в установленный законом срок.

Госавтоинспекция г. Якутска обращается ко всем водителям — соблюдать безопасный скоростной режим, боковой интервал и безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства в условиях недостаточной видимости и гололеда на дорогах. Помните, что на скользкой дороге тормозной путь автомобиля значительно увеличивается.

Напоминаем, что служебные автомашины с опознавательными знаками, включенными специальными световыми маячками и звуковыми сигналами служб скорой медицинской помощи, полиции, пожарной службы и других имеют право нарушать Правила дорожного движения по служебной необходимости.

Если Вы, будучи участниками дорожного движения, услышали специальные звуковые сигналы служебного транспорта автомашин, необходимо убедиться, что Вы не мешаете их. При проезде перекрестков необходимо снизить скорость избежание ДТП с данными автомашинами.