В Якутске произошла сильная авария

26 мая около 23 часов на ул.Дзержинского водитель 1982 г.р., управляя автомашиной «КамАЗ-5814», совершил столкновение с автомашиной «Тойота Виста». В результате столкновения травмы получил водитель иномарки и два его пассажира: все молодые люди 1993 г.р.

Факт ДТП зафиксировал видеорегистратор проезжавшей в это время здесь же другой автомашины. На записи видно, что водитель «Тойоты» совершает поворот, а в это время в него врезается «КамАЗ», который выехал на перекресток на большой скорости и уже на запрещающий сигнал светофора. Лишь доля секунды уберегла молодых парней, находившихся в салоне легкового авто от неминуемой гибели: удар пришелся в заднюю правую часть машины.

Водитель «КамАЗа» работает в одном из ИП, в своем объяснении утверждает, что выехал на перекресток на зеленый сигнал светофора.

Возбуждено административное расследование.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения скоростных режимов, особенно – в условиях ограниченной видимости, на мокрой дороге. Даже в вечернее и ночное время, когда транспортных средств на дорогах меньше, не следует нарушать правил проезда перекрестков, пешеходных переходов. Недопустимо управление транспортными средствами в состоянии опьянения.