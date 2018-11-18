В Якутске произошел самый высокий рост цен на бензин в России

Цены на дизельное топливо резко замедлили рост — за отчетную неделю дизтопливо подорожало на 3 копейки (с 29 октября по 4 ноября — на 15 копеек), до 45,29 рубля за литр.

Таким образом, стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 составила 41,55 и 44,83 рубля за литр соответственно. Бензин марки Аи-98 подорожал на 1 копейку — до 50,26 рубля за литр.

За прошедшую неделю цены на бензин росли в 14 центрах субъектов РФ. Наибольший рост зафиксирован в Якутске — на 0,5%, Кызыле — на 0,4% и Саранске — на 0,3%.

Снижение стоимости бензина было отмечено в семи центрах субъектов РФ, наиболее заметное — во Владивостоке и Улан-Удэ (1,5% и 1% соответственно).