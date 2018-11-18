В Якутске произошел самый высокий рост цен на бензин в России

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России за период с 5 по 11 ноября 2018 года стабилизировались после семи недель роста на фоне договоренностей правительства с нефтяниками о заморозке цен на уровне июня до конца этого года, сообщает Росстат.
Цены на дизельное топливо резко замедлили рост — за отчетную неделю дизтопливо подорожало на 3 копейки (с 29 октября по 4 ноября — на 15 копеек), до 45,29 рубля за литр.
Таким образом, стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 составила 41,55 и 44,83 рубля за литр соответственно. Бензин марки Аи-98 подорожал на 1 копейку — до 50,26 рубля за литр.
За прошедшую неделю цены на бензин росли в 14 центрах субъектов РФ. Наибольший рост зафиксирован в Якутске — на 0,5%, Кызыле — на 0,4% и Саранске — на 0,3%.
Снижение стоимости бензина было отмечено в семи центрах субъектов РФ, наиболее заметное — во Владивостоке и Улан-Удэ (1,5% и 1% соответственно).
В Москве за отчетный период цены на бензин не изменились, в Санкт-Петербурге — выросли на 0,1%.
На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 40,8 до 43,99 рубля за литр, Аи-95 — от 44,55 до 47,48 рубля за литр. В Санкт-Петербурге литр бензина Аи-92 стоил от 40,8 до 43,09 рубля, Аи-95 — от 44,29 до 46,99 рубля.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/5797334