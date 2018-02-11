В Якутске произошел пожар в 203 микрорайоне

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

10 февраля 2018 г. в 06.58 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Объездная в г. Ленске Ленского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через пять минут из под кровли дома шел дым. В результате пожара огнем повреждены стены, потолочное перекрытие на общей площади 5 кв.м. Пожарными спасен частный дом. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновный хозяйка, ущерб устанавливается. На тушение пожара задействовано:

10 февраля 2018 г. в 12.15 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горит строительный балок на 203 микрорайоне в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горел балок. В результате пожара огнем поврежден балок по всей площади 12 кв.м. Причина предположительно аварийный процесс в электросети. Виновный и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!