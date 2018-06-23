В Якутске произошел перелом в российско-японских отношениях

Третье совместное заседание Консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству и японо-российского «Дискуссионного клуба» Палаты советников Парламента Японии, проведённое в Якутске 23 июня в Якутске, по мнению председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Константина КОСАЧЁВА, стало своего рода переломным.

«Время, когда мы могли обмениваться красивыми декларациями и клясться в намерениях продвигать двустороннее сотрудничество вперёд, пройдено. Сейчас мы готовы двигаться вперёд по конкретным проектам. Таким образом, мы сможем реализовать те задачи, которые поставлены перед японскими и российскими политиками и бизнесменами Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ и премьер-министром Японии Синдзо АБЭ»,– сказал он, комментируя итоги мероприятия.

Константин Косачёв выразил благодарность за возможность проведения заседания в Якутске. По его словам, сегодняшнее мероприятие войдёт в историю как первое совместное заседание в субъекте Российской Федерации.

Глубоко символичным, по мнению Косачёва, также является то, что именно через территорию республики в начале XVII века пролегал путь первого японца-путешественника в России, торговца из Осаки Дэмбэя, который был принят императором Петром I.

Председатель комитета Совета Федерации напомнил, что совместное заседание проходит в рамках уникального события в двухсторонних отношениях – перекрёстного Года России в Японии и Года Японии в России, старт которому был положен месяц назад в Москве Владимиром Путиным и Синдзо Абэ в ходе официального визита премьер-министра Японии в Российскую Федерацию. В рамках этого года предусмотрено большое количество мероприятий политического, экономического, социального и гуманитарного характера, которые безусловно позволят выйти на новый уровень сотрудничества отношениям между двумя соседними государствами.

«Российско-японские отношения сейчас переживают удивительный этап в своём развитии», – сказал Константин Косачёв. Его продвижению способствует добрая воля лидеров двух стран – Владимира Путина и г-на Синдзо Абэ, принятый ими план укрепления отношений между двумя странами. Напомним, план содержит восемь пунктов и подразумевает укрепление взаимодействия между Российской Федерацией в самых разных сферах: энергетике, в торговле, инвестиционных проектах, индустриализации Дальнего Востока, в развитии социальной инфраструктуры, гуманитарных обменов и других.

«Сейчас этот план не только просто согласован в качестве программы действий на высшем уровне. Это уже конкретные проекты, количество которых исчисляется уже не десятками, а сотнями. Среди этих проектов очень важное значение имеют прямые связи между регионами Российской Федерации и префектур Японии», – подчеркнул Константин Косачёв.

Мероприятие завершилось подписанием Меморандума о взаимопонимании между Консультативным советом по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству и японо-российским «Дискуссионным клубом» Палаты советников Парламента Японии.

Напомним, в совместном заседании приняли участие временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ, министр экономики, торговли и промышленности Японии, Министр по экономическому сотрудничеству с Россией, руководитель Дискуссионного клуба господин Хиросигэ СЭКО, председатель японо-российского Дискуссионного клуба Либерально-демократической партии Палаты советников Парламента Японии Масадзи МАЦУЯМА, сенаторы Совета Федерации и другие.