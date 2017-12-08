В Якутске проходят XIII Республиканские Рождественские образовательные чтения

В актовом зале Якутской Духовной семинарии 7 декабря состоялось пленарное заседание XIII Республиканских Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества».

В работе форума приняли участие заместитель председателя Правительства РС (Я) Михаил Гуляев, глава города Якутска Айсен Николаев, архиепископ Якутский и Ленский Роман, первый заместитель министра по развитию гражданского общества Иван Луцкан, педагогическая общественность республики, гости и участники Чтений.

Обозначая тему XIII Рождественских чтений, архиепископ Якутский и Ленский Роман отметил важность формирования в молодом поколении системы христианских нравственных ценностей.

«Молодежь не должна стать той частью общества, которая наиболее подвержена моральным и духовным перегрузкам. Ведь от того, какая система ценностей будет заложена в них сегодня, напрямую зависит дальнейшее развитие общества. Необходимо знакомить детей и молодежь с национальной культурой народа, в том числе и религиозной. Именно из этой базисной национальной культуры произрастает система незыблемых ценностей, которые формируют как личность, так и общество в целом», — сказал владыка Роман.

Глава города Айсен Николаев подчеркнул, что участие в Чтениях дает пищу для размышлений, возможность не утратить главного – ведь благие дела, направленные на развитие города и республики, должны, прежде всего, опираться на истинные, непреходящие ценности.

«В современном мире привычный уклад жизни людей меняется вслед за развитием технологий, ростом жизненной и профессиональной конкуренции. Но во все времена важнейшей задачей общества было и остается воспитание в подрастающем поколении незыблемых духовно-нравственных ценностей. Важно создавать такие условия, чтобы люди проявляли свои лучшие качества, раскрывали свой творческий, созидательный, духовный потенциал», — отметил Айсен Николаев.

Глава отдельно выделил, что завершающийся 2017 год, объявленный в Якутске Годом добра, показал, что понятие добра для горожан — один из важнейших, основополагающих жизненных принципов. Объединив свои силы, горожане в течение года провели тысячи добрых дел, стали инициаторами и участниками множества благотворительных и социальных акций.

Он также отметил, что Президент России Владимир Путин поставил новые задачи в области образования, охраны здоровья детей, их социального благополучия:

«Главная цель президентских инициатив – это забота о будущем России через призму материального и духовного благополучия каждого человека. Поэтому вопросы, которые обсуждаются на Чтениях, станут неоценимой лептой в укреплении нравственных устоев и традиционных ценностей общества».

В этот день были награждены победители республиканского этапа Всероссийского конкурса в области педагогики «За нравственный подвиг учителя».

XIII Республиканские Рождественские образовательные чтения завершаются 8 декабря. В течение двух дней представители светской власти, духовенства, просветительской и образовательной сферы обсуждают актуальные вопросы формирования гражданской ответственности и патриотизма, возрождения духовности, моральных и нравственных основ воспитания молодежи и подрастающего поколения.