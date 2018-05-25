В Якутске проходят массовые проверки водителей

В целях предупреждения и снижения аварийности на дорогах столицы, пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения 25 мая 2018 года на территории г. Якутска сотрудниками Госавтоинспекции будут проводиться целенаправленные массовые проверки водителей, в частности, на предмет выявления фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств, проверка стекол транспортных средств на светопропускание согласно ГОСТа, а также на предмет.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения представляет угрозу всем участникам дорожного движения так же, как и игнорирование использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Согласно ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Те же санкции предусмотрены для водителей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, за повторное управление транспортом в состоянии опьянения или отказ от прохождения от медицинского свидетельствования предусмотрена уже не административная, а уголовная ответственность, влекущая за собой максимальное наказание виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Уважаемые жители и гости столицы, Госавтоинспекция г. Якутска обращается ко всем гражданам не быть равнодушными к безопасности на дорогах, помните, что вы или ваши близкие могут стать жертвой ДТП по вине нетрезвого водителя! Не оставляйте без внимания такие факты и незамедлительно сообщайте в дежурную часть ГИБДД по номерам: 127, 352222, либо по телефону 02. Сообщив о нетрезвом водителе, Вы можете спасти чью-то жизнь!