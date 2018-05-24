В Якутске проходит Республиканская конференция кадровиков

Сегодня, 24 мая, сотрудники кадровых служб отмечают свой профессиональный праздник. В этот день в Большом зале Окружной администрации города Якутска проходит Республиканская конференция работников кадровых служб.

Конференция организована Администрацией Главы и Правительства РС (Я), Окружной администрацией города Якутска при поддержке Высшей школы инновационного менеджмента при Главе РС (Я) и Клуба кадровиков РС (Я).

С приветственным словом в адрес участников конференции выступили руководитель Департамента кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) Андрей Мартынов, заместитель главы — руководитель аппарата Окружной администрации города Якутска Георгий Михайлов, заместитель руководителя по кадровым вопросам – начальник отдела «Единый кадровый центр» МКУ «Управление делами» Окружной администрации города Якутска Светлана Харлова.

Было отмечено, что за последние годы в республике и городе Якутске активно работают Школа кадровых служб и Клуб кадровиков, где специалисты предприятий и организаций по подбору персонала, отдела кадров обсуждают актуальные вопросы, связанные с изменением трудового законодательства, делятся случаями из собственной практики, обмениваются опытом.

От имени главы города Якутска сотрудников кадровых служб с профессиональным праздником поздравил заместитель главы – руководитель аппарата Окружной администрации города Якутска Георгий Михайлов. Он отметил, что решение о проведении Республиканской конференции работников кадровых служб было принято в прошлом году. Основной целью проведения конференции является организация единой площадки, где сотрудники кадровой службы могли бы сообща решать вопросы трудовой деятельности и установить тесное плодотворное сотрудничество. «Кадровая служба является основным структурным подразделением предприятий и организаций любых форм собственности, на который возложены функции по информационному обеспечению кадрового управления, оценка и подбор кандидатов на вакантные должности, организации их обучения, повышения квалификации и переподготовки. Именно на ваши хрупкие плечи ложится организация профессионального и сплоченного коллектива, довольного условиями труда, гарантиями и льготами. Хотелось бы пожелать сотрудникам кадровых служб готовить побольше приказов о премировании и поменьше приказов об увольнении и дисциплинарном взыскании», — отметил Георгий Николаевич.

Далее лучшим сотрудникам в торжественной обстановке были вручены почетные грамоты и благодарственные письма от имени Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) и Окружной администрации города Якутска.

Отметим, что в течение дня сотрудники кадровых служб обсудят вопросы, связанные с изменениями в трудовом законодательстве, защиты персональных данных сотрудников предприятий и организаций, новые направления государственного управления, внедрения профессиональных стандартов и другие не менее важные темы.

Также в рамках Конференции состоится торжественное подведение итогов и награждение победителей финала конкурса «Лучший работник кадровой службы».