В Якутске проходит конкурс на самый сказочный двор

В преддверии новогодних праздников на территории городского округа «город Якутск» состоялись выезды комиссии по конкурсным объектам открытого городского конкурса «Мой двор – зимняя сказка» на лучшее зимнее оформление придомовой территории многоквартирных домов с использованием снежных, ледяных фигур и декоративной подсветки.

Конкурс проводится среди управляющих компаний, ТСЖ, советов домов и территориальных общественных советов с целью улучшения качества содержания дворов, создания праздничной атмосферы, комфортной среды проживания населения и условий для активного отдыха детей и взрослых в зимнее время.

Конкурс проводится по трем номинациям: «Лучшая композиция», «Самая нарядная елка» и «Лучшее декоративное освещение».

В этом году заявки на участие в городском конкурсе подали ТСЖ «Студгородок»; ООО УК «Солидарность+»; ООО УК «Якутск»; УК ООО «ЦАДС»; ООО УК «Альтаир»; ООО «Прометей-сервис»; Совет дома № 7 по ул. Дачная, мкр. Кангалассы; Совет дома №13 корп. 9 по ул. Можайского; Совет дома №19, корп. 3, по ул. Можайского.

Оформление дворовой территории оцениваются за новизну и актуальность идеи, новаторство и нестандартность решений в оформлении. Призовой фонд конкурса составляет 500 тысяч рублей.

Благодаря таким конкурсам наша столица расцветает, становясь с каждым днем ярче, чище и краше! Давайте и дальше активно участвовать в подобных конкурсах для нашего родного города!