В Якутске проходит II Пленум городского Совета ветеранов

12 апреля в Якутском торгово-экономическом колледже потребительской кооперации состоялся II Пленум Якутского городского Совета ветеранов войны и труда, посвященный 30-летию республиканской ветеранской организации.

В работе Пленума приняли участие заместитель главы города Якутска по социальным вопросам Евдокия ЕВСИКОВА, заместитель главы города – руководитель МКУ «Управление делами» Александр КАНИН, первый заместитель председателя Якутской городской Думы Семен ФИЛИППОВ, почетный председатель городского Совета ветеранов войны и труда Михаил ПОПОВ, руководитель Управления социальной защиты населения и труда города Якутска при Министерстве социального развития и труда республики Семен МАТВЕЕВ, председатель Высшего совета старейшин республики Люлия Григорьева, директор ГБУ РС (Я) «Победа» Галина ЛЕБЕДЕВА, почетный председатель Республиканского совета общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов РС (Я) Будимир СЛЕПЦОВ, председатели Совета ветеранов округов и пригородов, активисты ветеранского движения.

Городской совет ветеранов объединяет 15 окружных и пригородных ветеранских организаций, 17 первичных ветеранских объединений, в которых активно участвуют самые деятельные ветераны. Ветеранские организации вносят посильный вклад в защиту социальных прав горожан преклонного возраста, проводят большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Заместитель председателя городского совета ветеранов Антонина ДОРОФЕЕВА отметила, что на сегодняшний день в Якутске проживает 103 участника Великой Отечественной войны, 2 604 ветерана тыла и 36 637 ветеранов труда. С 1958 года в Якутске началось активное движение участников войны, стали организовываться клубы, объединения, создаваться музеи. В 1968 году был создан клуб фронтовых подруг, участниц Великой Отечественной войны «Катюша», который плодотворно работает и по сей день.

В ходе II Пленума активисты ветеранского движения округов и пригородов столицы рассказали о своей работе и выступили с концертными номерами. Активистка Совета ветеранов Октябрьского округа Светлана ЖУКОВА рассказывает, что, несмотря на преклонный возраст, пенсионеры и ветераны активно участвуют в общественной жизни столицы: «Совет ветеранов Октябрьского округа проводит бесплатные мастер-классы по шитью, рукоделию, организует выездные концерты для пациентов городских больниц, часто ездим в дома престарелых и инвалидов, поем песни, частушки. Активно сотрудничаем с близлежащими районами, буквально на днях намечаются выездные мероприятия в Намский и Хангаласский районы. Также Совет ветеранов активно участвует в общегородских мероприятиях, в мае мы все дружно выйдем на озеленение городских улиц и скверов, цветочная давно готова. За последние годы Якутск заметно преобразился, он стал цветущим городом, да и сами горожане начали активно поддерживать чистоту, стараются убирать за собой, активно выходят на субботники. Я проживаю в Промышленном округе, в переулке Энергетиков, и очень радуюсь тому, что и на городских окраинах стали появляться скверы, места для зон отдыха».

Активисты Совета ветеранов Строительного округа Вера ФИСЕНКО и Надежда АЛЕКСЕЕВА вспоминают, что в молодости состояли в женсовете и вели активную общественную жизнь. Затем, выйдя на заслуженный отдых, стали активистками Совета ветеранов округа, где создали ансамбль «Сата». «Наш ансамбль выступает на городских культурных мероприятиях и концертах, недавно выступили в городском конкурсе «Поющая Туймаада». В прошлом году заняли 1 место в окружном конкурсе «Ветеранское подворье». Сотрудничаем с молодежью, добровольцами общественной организации «Город добра», которые помогают по хозяйству, организовывают для ветеранов прогулки, экскурсии на автобусах, также тесно сотрудничаем со школами, проводим уроки мужества и классные часы для школьников», — рассказывает Надежда АЛЕКСЕЕВА.

«Ветеранское движение всегда находит поддержку со стороны Окружной администрации города Якутска, Якутской городской Думы. Мы, ветераны Строительного округа, во всем поддерживаем руководство города, которое после двадцатилетнего перерыва возобновило строительство детских дошкольных учреждений, буквально пару недель назад в нашем округе началось строительство нового здания детского сада «Малышок». Проводится работа по строительству школ, активно ведется снос аварийных домов, прекратилась точечная застройка городских территорий, возобновляется проточность городского канала, мы считаем, что это очень большое достижение для нашего Якутска и личная заслуга главы города Айсена Николаева», — отмечает Вера Владимировна.

Председатель Совета ветеранов с. Хатассы Наталья РУФОВА рассказала, что в селе пенсионеры и ветераны организуют работу түөлбэ: «В селе Хатассы на сегодняшний день создано 8 түөлбэ, из них в 6 руководителями являются активисты ветеранского движения. Проводят активную работу с молодежью, школьниками, организуют благотворительные и концертные мероприятия, конкурсы, участвуют в общегородских мероприятиях. Мы, люди старшего поколения, очень рады тому, что руководство городской администрации уделяет большое внимание развитию агропояса столицы».

По итогам II Пленума городского Совета ветеранов, участники отметили, что за 30-летний период работы ветеранская организация не только расширила сферу своей деятельности, но и приобщило людей пожилого возраста к активной жизненной позиции и расширило связи с другими общественными организациями республики. Сейчас городской Совета ветеранов начал проводить плодотворную работу по подготовке к 75-летнему юбилею Великой Победы.