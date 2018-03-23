В Якутске проходит финал конкурса «Будущий дипломат»

В столице Якутии проходит финальный этап XII республиканского конкурса среди учащихся РС(Я) «Будущий дипломат-2018».

В этом году в финал вышли 47 учащихся из 16 муниципальных образований РС(Я): 15 финалистов в младшей лиге и 32 — в старшей лиге. Абсолютный победитель конкурса будет определен по итогам двух дней испытаний, которые включают собеседование на знание вопросов международной тематики и краеведения, защиту эссе, проверку иностранного языка и турнир дебатов.

В первый конкурсный день прошли дебаты для финалистов младшей лиги и собеседования для учащихся из старшей лиги. Также перед участниками конкурса с лекцией о российско-американских отношениях выступила почетный гость конкурса, заведующая кафедрой международных отношений Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Т.В. Каширина.

Торжественное закрытие и награждение победителей конкурса пройдёт 24 марта в Историческом парке «Россия — моя история».