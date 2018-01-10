В Якутске проходит Фестиваль городской среды «Выходи гулять!»

В столице республики в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории округов и пригородов с января по апрель 2018 года проводится Фестиваль городской среды «Выходи гулять!».
Главная задача фестиваля – вовлечение населения в реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» и обсуждение проектов благоустройства на последующие годы.
По программе фестиваля во дворах многоквартирных домов, скверах, общественных пространствах, обустроенных в 2017 году, проводятся народные гуляния, ярмарки, спортивные состязания, семейные викторины, фестивали еды, традиционные национальные забавы, культурно-массовые мероприятия.
Так, с 1 по 7 января 2018 года массовые мероприятия, посвященные новогодним праздникам, уже прошли во дворовых территориях по ул. Кузьмина, 34/3, ул. Можайского,17/3 и на территории озера Щорса.
Информацию о проведении мероприятий Фестиваля можно узнать в управлениях округов и администрациях пригородов.
График мероприятий Фестиваля «Выходи гулять!»
|Адрес
|Название мероприятия
|Дата
|Дворовая территория ул. Бестужева-Марлинского, 7/4
|Народное гулянье «Старый новый год»
|13 января
|Дворовая территория ул. Ф. Попова. 10/1
|Масленица в Промышленном округе
|16 февраля
|Дворовая территория 202 мкр. 3-4 корпус
|Народное гулянье «Весна красна! Масленица двора!»
|16 февраля
|Сквер имени олимпийского чемпиона Романа Дмитриева
|Старт зимних видов спорта
|23 февраля
|Дворовая территория ул. Лермонтова, 31, 31/1,31/5, 29,29/1
|Народное гуляние «Масленичный разгуляй»
|24 февраля
|Дворовая территория пр. Ленина 7-7/2
|«Гуляй, масленица!»
|26 февраля
|Дворовая территория ул. Короленко, 28, 43
|«Прощай зимушка-зима»
|28 февраля
|Дворовая территория ул. Мерзлотная, 28,29,30,31
|Народное гуляние «Весна-красна! Праздник двора!»
|23 марта
|Комсомольская площадь, Сквер имени олимпийского чемпиона Романа Дмитриева
|Общегородское мероприятие «Якутск, встречай весну!»
|1 апреля
|Дворовая территория ул. Каландаришвили, 25/1, 25/2, 25/6, 25/8, 27
|Праздник проводов зимы
|1 апреля
|Дворовая территория ул. Автодорожная, 40/1, 40/2
|Праздничная программа «Встречайте весну!»
|7 апреля
|202 мкр. дворовая площадка №3 и №4
|Народный субботник
|8 апреля