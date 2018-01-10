В Якутске проходит Фестиваль городской среды «Выходи гулять!»

В столице республики в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории округов и пригородов с января по апрель 2018 года проводится Фестиваль городской среды «Выходи гулять!».

Главная задача фестиваля – вовлечение населения в реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» и обсуждение проектов благоустройства на последующие годы.

По программе фестиваля во дворах многоквартирных домов, скверах, общественных пространствах, обустроенных в 2017 году, проводятся народные гуляния, ярмарки, спортивные состязания, семейные викторины, фестивали еды, традиционные национальные забавы, культурно-массовые мероприятия.

Так, с 1 по 7 января 2018 года массовые мероприятия, посвященные новогодним праздникам, уже прошли во дворовых территориях по ул. Кузьмина, 34/3, ул. Можайского,17/3 и на территории озера Щорса.

Информацию о проведении мероприятий Фестиваля можно узнать в управлениях округов и администрациях пригородов.

График мероприятий Фестиваля «Выходи гулять!»

Адрес Название мероприятия Дата Дворовая территория ул. Бестужева-Марлинского, 7/4 Народное гулянье «Старый новый год» 13 января Дворовая территория ул. Ф. Попова. 10/1 Масленица в Промышленном округе 16 февраля Дворовая территория 202 мкр. 3-4 корпус Народное гулянье «Весна красна! Масленица двора!» 16 февраля Сквер имени олимпийского чемпиона Романа Дмитриева Старт зимних видов спорта 23 февраля Дворовая территория ул. Лермонтова, 31, 31/1,31/5, 29,29/1 Народное гуляние «Масленичный разгуляй» 24 февраля Дворовая территория пр. Ленина 7-7/2 «Гуляй, масленица!» 26 февраля Дворовая территория ул. Короленко, 28, 43 «Прощай зимушка-зима» 28 февраля Дворовая территория ул. Мерзлотная, 28,29,30,31 Народное гуляние «Весна-красна! Праздник двора!» 23 марта Комсомольская площадь, Сквер имени олимпийского чемпиона Романа Дмитриева Общегородское мероприятие «Якутск, встречай весну!» 1 апреля Дворовая территория ул. Каландаришвили, 25/1, 25/2, 25/6, 25/8, 27 Праздник проводов зимы 1 апреля Дворовая территория ул. Автодорожная, 40/1, 40/2 Праздничная программа «Встречайте весну!» 7 апреля 202 мкр. дворовая площадка №3 и №4 Народный субботник 8 апреля