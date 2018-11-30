В Якутске проходит Декада инвалидов

ПРОГРАММА мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов, с 27 ноября по 8 декабря 2018 года в г. Якутске № Наименование мероприятий Дата и время проведения Место проведения 1 День открытых дверей для граждан с инвалидностью (Мини-ярмарка вакансий для граждан с инвалидностью «Равные возможности») 7 декабря 10.00 Центр занятости населения г. Якутска, ул. П.Алексеева д.6/1 2 Выставка «Якутск-город равных возможностей» (Социальная поддержка. Доступная среда. Технические средства реабилитации. Социальные услуги) 4 декабря 11.00-16.00 Атриум ТР «Кружало» ул.Аммосова д.1 3 Заседание Координационного совета по делам инвалидов ГО «город Якутск» 5 декабря 15.00 Малый зал администрации ГО «город Якутск» 4 Организация «горячей телефонной линии» по вопросам оказания государственных услуг инвалидам в сфере занятости. Телефон горячей линии 42-20-60 Постоянно Центр занятости населения г. Якутска, ул. П.Алексеева д.6/1 5 Спортивно-развлекательное мероприятие для детей-инвалидов «Спорт для всех» 6 декабря 15.00 СК «Дохсун» ул. Лермонтова, д.62/5 6 Мотивационная платформа «Верь в свои силы!» 29 ноября 15.00 Библиотека «Книга – 03», ул. Халтурина 7/2 7 Фестиваль «Терра» — внеурочная деятельность в инклюзивном образовании 8 декабря 11.00 Детский (подростковый) центр, ул. Жорницкого, д.7/11 а Отдел по делам инвалидов. Тел: 42-05-98. 89244624013 Источник: УСЗН г. Якутска.

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