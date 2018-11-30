В Якутске проходит Декада инвалидов

ПРОГРАММА
мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов,
с 27 ноября по 8 декабря 2018 года в г. Якутске
|№
|Наименование мероприятий
|Дата и время проведения
|Место проведения
|1
|День открытых дверей для граждан с инвалидностью (Мини-ярмарка вакансий для граждан с инвалидностью «Равные возможности»)
|7 декабря 10.00
|Центр занятости населения г. Якутска, ул. П.Алексеева д.6/1
|2
|Выставка «Якутск-город равных возможностей» (Социальная поддержка. Доступная среда. Технические средства реабилитации. Социальные услуги)
|4 декабря 11.00-16.00
|Атриум ТР «Кружало» ул.Аммосова д.1
|3
|Заседание Координационного совета по делам инвалидов ГО «город Якутск»
|5 декабря 15.00
|Малый зал администрации ГО «город Якутск»
|4
|Организация «горячей телефонной линии» по вопросам оказания государственных услуг инвалидам в сфере занятости. Телефон горячей линии 42-20-60
|Постоянно
|Центр занятости населения г. Якутска, ул. П.Алексеева д.6/1
|5
|Спортивно-развлекательное мероприятие для детей-инвалидов «Спорт для всех»
|6 декабря 15.00
|СК «Дохсун» ул. Лермонтова, д.62/5
|6
|Мотивационная платформа «Верь в свои силы!»
|29 ноября 15.00
|Библиотека «Книга – 03», ул. Халтурина 7/2
|7
|Фестиваль «Терра» — внеурочная деятельность в инклюзивном образовании
|8 декабря 11.00
|Детский (подростковый) центр, ул. Жорницкого, д.7/11 а
Отдел по делам инвалидов. Тел: 42-05-98. 89244624013
Источник: УСЗН г. Якутска.