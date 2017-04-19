В Якутске проходит акция «Добрый доктор»

18 апреля Общественная организация «Город добра» при Управлении молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска совместно с медицинской клиникой «Надежда» в рамках направления «Добровольцы столицы» Года Добра, провели акцию «Добрый доктор» для пенсионеров Автодорожного округа.

Акция направлена на сохранение и укрепление здоровья в пожилом возрасте, пропаганду здорового образа жизни, рационального питания и физической активности. Пенсионеры бесплатно проконсультировались у терапевта, где им назначили дальнейшее лечение и дали советы по укреплению здоровья.

«Данная акция будет продолжатся в течение года, чтобы охватить всех ветеранов и пенсионеров города. Так же надеемся, что к данной акции присоединятся другие медицинские клиники», — отмечает руководитель общественной организации «Город добра» Туяра ЗВЕРЕВА.