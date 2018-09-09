В Якутске проголосовало меньше половины избирателей

В Якутске 9 сентября в 20 часов по местному времени закрылись все избирательные участки.

По информации председателя городской избирательной комиссии Аллы Самойловой, по предварительным данным на территории города Якутска проголосовало более 42 % от общего числа избирателей. Члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов.

Сегодня, 9 сентября избиратели городского округа «город Якутск» голосовали за главу Республики Саха (Якутия), народных депутатов Республики Саха (Якутия), главу города Якутска и депутатов Якутской городской Думы.

В столице республики во всех округах и пригородах работало 116 избирательных участков. На всех участках соблюдены все необходимые требования и технические условия. Голосование проходило спокойно, серьезных нарушений не выявлено.