В Якутске проголосовало меньше половины избирателей

В Якутске 9 сентября в 20 часов по местному времени закрылись все избирательные участки.
По информации председателя городской избирательной комиссии Аллы Самойловой, по предварительным данным на территории города Якутска проголосовало более 42 % от общего числа избирателей. Члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов.
Сегодня, 9 сентября избиратели городского округа «город Якутск» голосовали за главу Республики Саха (Якутия), народных депутатов Республики Саха (Якутия), главу города Якутска и депутатов Якутской городской Думы.
В столице республики во всех округах и пригородах работало 116 избирательных участков. На всех участках соблюдены все необходимые требования и технические условия. Голосование проходило спокойно, серьезных нарушений не выявлено.
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