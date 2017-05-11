В Якутске продолжаются массовые проверки на выявление пьяных водителей

С 8 до 14 мая по инициативе Организации Объединенных наций проводится IV Глобальная неделя безопасности дорожного движения, целью которой является активизация деятельности мирового сообщества по сокращению количества ДТП и снижению тяжести их последствий.

В рамках данного мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции на территории г. Якутска и его пригородов помимо проведения различных профилактических мероприятий и акций уплотнено количество нарядов ДПС.

Кроме того, в течении всего месяца в вечернее и ночное время ежедневно будут проводиться рейдовые мероприятия на выявление водителей, допускающих грубые нарушения Правил дорожного движения, в том числе управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, игнорирование правил перевозки детей, выезд на встречную полосу движения и другие нарушения.