В Якутске продолжаются Единые информационные дни

Впервые в городе Якутске Единый информационный день стартовал в Год народной инициативы. С тех пор он ежемесячно проводится с участием представителей Окружной администрации города Якутска, структурных подразделений, депутатов Якутской городской Думы, членов Общественной палаты г. Якутска.

Во всех округах и пригородах у горожан и гостей столицы есть возможность ежемесячно принимать участие в Единых информационных днях, высказывать в открытом диалоге свое мнение, задавать вопросы, вносить предложения и пожелания.

Отметим, что по итогам Всероссийского конкурса «Лучшие муниципальные практики» Единый информационный день вошел в пятерку лучших муниципальных практик, внедренных на территории городских округов Российской Федерации.

В Год новаторства продолжается практика проведения Единого информационного дня, зарекомендовавшего себя как успешный инструмент взаимодействия органов власти с населением.

План проведения Единого информационного дня

в городском округе «город Якутск»

21 февраля 2018 года

№ Наименование Место проведения Время проведения Управление Автодорожного округа ОАО «Якутская птицефабрика», адрес: мкр. Птицефабрика, 1А 11.00 часов Управление Гагаринского округа Управление Гагаринского округа, адрес: ул. Можайского, 13/3Г, корп. 1 16.00 часов Управление Губинского округа МБУ ДО «ДШИ №2», адрес: 202 мкр., корпус 24 12.00 часов Управление Октябрьского округа ФГБУН «Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю. Г. Шафера» СО РАН, адрес: пр. Ленина, 31 15.00 часов Управление Промышленного округа МОБУ «СОШ №15», адрес: ул. Б-Марлинского, 24 13.00 часов Управление Сайсарского округа Кардиологический диспансер ГАУ РС(Я) «РБ№1–НЦМ», адрес: ул. Мерзлотная, 42 14.00 часов Управление Строительного округа МБДОУ д/с №19 «Василек», адрес: ул. Халтурина, 2/1 17.00 часов Управление Центрального округа МБУ ДО «ДШИ №1», адрес: ул. Ярославского, 27 12.00 часов Управление Администрации мкр. Кангалассы Администрация мкр. Кангалассы, адрес: мкр. Кангалассы, ул. 26 Партсъезда, 5 15.00 часов Управление Администрации с. Маган ДК «Ритм», адрес: с. Маган, ул. Алымова, 3 14.00 часов Управление Администрации мкр. Марха КСЦ «Чэчир», адрес: мкр. Марха, ул. Заводская, 8 14.00 часов Управление Администрации с. Пригородный ДК «Надежда», адрес: с. Пригородный, ул. Совхозная, 27 15.00 часов Управление Администрации с. Табага Администрация с. Табага, адрес: с. Табага, ул. Комсомольская, 20/2 11.00 часов Управление Администрации Тулагино-Кильдямского наслега АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 15.00 часов Управление Администрации Хатасского наслега ООО «Багарах», адрес: с. Хатассы, ул. Каландаришвили, 101 10.00 часов