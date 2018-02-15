В Якутске продолжаются Единые информационные дни

Впервые в городе Якутске Единый информационный день стартовал в Год народной инициативы. С тех пор он ежемесячно проводится с участием представителей Окружной администрации города Якутска, структурных подразделений, депутатов Якутской городской Думы, членов Общественной палаты г. Якутска.
Во всех округах и пригородах у горожан и гостей столицы есть возможность ежемесячно принимать участие в Единых информационных днях, высказывать в открытом диалоге свое мнение, задавать вопросы, вносить предложения и пожелания.
Отметим, что по итогам Всероссийского конкурса «Лучшие муниципальные практики» Единый информационный день вошел в пятерку лучших муниципальных практик, внедренных на территории городских округов Российской Федерации.
В Год новаторства продолжается практика проведения Единого информационного дня, зарекомендовавшего себя как успешный инструмент взаимодействия органов власти с населением.
План проведения Единого информационного дня
в городском округе «город Якутск»
21 февраля 2018 года
|№
|Наименование
|Место проведения
|Время проведения
|Управление Автодорожного округа
|ОАО «Якутская птицефабрика»,
адрес: мкр. Птицефабрика, 1А
|11.00
часов
|Управление
Гагаринского округа
|Управление Гагаринского округа,
адрес: ул. Можайского, 13/3Г, корп. 1
|16.00
часов
|Управление
Губинского округа
|МБУ ДО «ДШИ №2»,
адрес: 202 мкр., корпус 24
|12.00
часов
|Управление
Октябрьского округа
|ФГБУН «Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю. Г. Шафера»
СО РАН,
адрес: пр. Ленина, 31
|15.00
часов
|Управление Промышленного округа
|МОБУ «СОШ №15»,
адрес: ул. Б-Марлинского, 24
|13.00
часов
|Управление
Сайсарского округа
|Кардиологический диспансер
ГАУ РС(Я) «РБ№1–НЦМ»,
адрес: ул. Мерзлотная, 42
|14.00
часов
|Управление
Строительного округа
|МБДОУ д/с №19 «Василек»,
адрес: ул. Халтурина, 2/1
|17.00
часов
|Управление
Центрального округа
|МБУ ДО «ДШИ №1»,
адрес: ул. Ярославского, 27
|12.00
часов
|Управление Администрации мкр. Кангалассы
|Администрация мкр. Кангалассы,
адрес: мкр. Кангалассы,
ул. 26 Партсъезда, 5
|15.00
часов
|Управление Администрации
с. Маган
|ДК «Ритм»,
адрес: с. Маган,
ул. Алымова, 3
|14.00
часов
|Управление Администрации
мкр. Марха
|КСЦ «Чэчир»,
адрес: мкр. Марха,
ул. Заводская, 8
|14.00
часов
|Управление Администрации
с. Пригородный
| ДК «Надежда»,
адрес: с. Пригородный,
ул. Совхозная, 27
|15.00
часов
|Управление Администрации
с. Табага
|Администрация с. Табага,
адрес: с. Табага,
ул. Комсомольская, 20/2
|11.00
часов
|Управление Администрации Тулагино-Кильдямского наслега
|АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
|15.00
часов
|Управление Администрации Хатасского наслега
|ООО «Багарах»,
адрес: с. Хатассы,
ул. Каландаришвили, 101
|10.00
часов