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30 августа 2018, 22:19
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В Якутске продолжается снос аварийных домов

Расселение людей из аварийного жилья — один из приоритетов власти. Проводится целенаправленная работа, чтобы в максимально короткие сроки снести все аварийные дома в городе Якутске. С 2012 года расселено и снесено 493 ветхих и аварийных дома (120 тысяч кв. метров), в том числе и с привлечением средств внебюджетных источников.  

Город Якутск в числе первых муниципальных образований республики, завершивших республиканскую программу по переселению граждан из аварийного жилья. Окружной администрацией города Якутска проведена масштабная работа по расселению жителей аварийных квартир, общей площадью 71 956, 81 кв. м. Благодаря адресной программе в новые квартиры заселились 6 341 горожанин. Расселено 226 аварийных домов, а это 2 042 квартиры. Площадь приобретенных квартир для переселенцев из аварийного жилья составила 89 030, 48 кв. м.

Но, тем не менее, несмотря на проделанную работу, в установленном законом порядке после 1 января 2012 года признаны аварийными еще 315 многоквартирных домов города Якутска (около 6 тысяч квартир).

Сейчас снос аварийных домов в округах столицы продолжается.  Больше всего аварийного жилья в Автодорожном, Промышленном и Строительном округах. Так, в Строительном округе 29 августа по улице Суворова, 24 был снесен очередной многоквартирный деревянный дом. Дом был признан аварийным, а семьи переселены в маневренные дома, предоставленные Департаментом жилищных отношений Окружной администрации города Якутска. 

«В Строительном округе сносу подлежат пять аварийных домов по ул. Суворова, 24, 28, Семилетка, 11,13 и Дзержинского, 35/2. На сегодняшний день в нескольких домах идет работа по отключению всех коммуникаций. До конца года аварийные дома будут снесены», — прокомментировал руководитель Управления Строительного округа Олег Хлебников.

 «В этом году в городе Якутске планируется снести порядка 50 аварийных домов, на сегодня снесено 18. Больше всего аварийного жилья находится в Строительном, Автодорожном и Промышленном округах. Все работы по сносу согласовываются с ресурсоснабжающими организациями. На этот год на работы по сносу выделено 10 миллионов рублей. Оператором по сносу является МУП «Жилкомсервис», — отметил исполняющий обязанности первого заместителя главы города Виталий Чикачев.

 

Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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