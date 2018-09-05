В Якутске продолжается ремонт и реконструкция дорог

В этом году в Якутске ремонтируется более 5 километров дорог. На эти цели из местного бюджета выделено порядка 350 миллионов рублей.

Отремонтируют в текущем сезоне не только асфальтовые покрытия дорог. Дорожную инфраструктуру дополнят новые знаки, искусственные неровности, разметка, а также новый режим светофоров.

На сегоднязавершено асфальтирование проезжей части улицы Автодорожная. Сейчас компанией ООО «ТрансСтройСаха» ведется работа по устройству пешеходных тротуаров и установке ограждений. Эта улица попала в федеральную Карту убитых дорог.

«Нынче совместно с АО «Водоканал» удалось вынести сети канализации. Произведено асфальтирование 800 метров четвертой полосы на участке от улицы Автомобилистов до Красильникова. Дорога разгрузилась и пробок уже не наблюдается»,- рассказывает заместитель директора по дорожному строительству МКУ «Главстрой» Александр Егоров.

Автомобилисты города Якутска по достоинству оценили качество ремонта дороги.«Стало ездить намного приятнее. Теперь утром нет пробок. В этом районе я живу более 20 лет,машин становится все больше. Поэтому открытие четырехполосного движения стало отличным решением для нас»,- радуется местный житель Юрий Корнилов.

«Долго ждали открытия улицы. После ремонта дорога стала ровной, без кочек. Теперь на работу можно приезжать без опозданий. Разгрузилась наша дорога. Побольше бы таких хороших дорог в Якутске»,- поделилась местная жительница Людмила Семенова.

Сегодня в надлежащий вид приводят и дорогу по улице Чайковского. Улица была также включена в Карту убитых дорог. Ремонтом занимается компания ООО «Сахатрасстрой». Сейчас идет подготовка основания под щебень, а также устанавливаются водоотводные лотки. Дорожные работы рассчитаны на два года, в 2019 году завершится полный комплекс работ. Улицу Чайковского приведут в соответствие со всеми требованиями ГОСТа.

Капитальный ремонт продолжается на Хатын-Юряхском шоссе, где компания «Строительное управление — 888» произвела укладку нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. На ремонт было выделено порядка 35 миллионов рублей.

До конца октября планируется завершить ремонт улицы Бестужева — Марлинского и переулка Хоринский.