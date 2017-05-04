В Якутске продолжается работа по формированию современной городской среды

В городе Якутске продолжается работа по формированию современной городской среды в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда».

В этом году город Якутск впервые получит внушительную сумму денег из федерального бюджета. Они будут направлены на благоустройство дворовых территорий и городских общественных пространств. Всего 141 миллион рублей, из них 70 процентов денежных средств пойдет на благоустройство дворовых территорий, 30 – на обустройство общественных пространств.

В Якутске была создана Общественная комиссия по данному вопросу, состоящая из представителей Партии «Единая Россия», муниципальных работников, архитекторов, общественных организаций.

26 апреля комиссия провела предварительный отбор дворов, которые попадут в программу 2017 года. Все поступившие от жителей Якутска заявки (а их было более 120) оценены по критериям, которые были разработаны окружной администрацией и утверждены членами общественной комиссии. В критерии входят такие показатели, как синхронизация с видами работ по капитальному ремонту, по количеству благополучателей, по подготовленности территорий к проведению работ, по наличию дизайн-проектов. Каждый из критериев оценивался определенным количеством баллов. Количество баллов подсчитано и составлено ранжирование дворов от высоких баллов к низким. По сути, за короткий срок была проведена большая организационная работа. Члены общественной комиссии рассмотрели все заявки, определили предварительную сметную стоимость.

По словам главного архитектора Якутска Ирины Алексеевой, на предусмотренные как федеральным так и муниципальным бюджетом сумму рассчитано благоустройство 35 дворовых территорий. Порядка 50 дворов имеют предварительно рассчитанные сметы расходов. Все расходы еще будут уточняться. Кроме того, общественная комиссия пришла к пониманию, сколько еще дизайн-проектов предстоит разработать по требующим благоустройства дворам. В целом все дизайн-проекты еще раз пройдут согласование с представителями собственников многоквартирных жилых домов. Также предстоит согласование с уполномоченным органом, а именно, Управлением архитектуры, и, уже на основании согласованных дизайн-проектов, будут определены точные сметы для того, чтобы оценить полную стоимость работ. Сейчас уже можно определенно сказать, уточняет главный архитектор, что из 120 заявок в 2017 году будут благоустроены от сорока до пятидесяти дворов. Остальные дворы, не попавшие в перечень в соответствии с критериям отбора, комиссия будет распределять под благоустройство по следующим годам от 2018 до 2022 года.

По общественным зонам поступило 13 заявок на участие в программе; определены приоритетные заявки: это обустройство зоны озера Талое и сквер Учителя. Территория для сквера Учителя находится за улицей Ярославского и выходит на Кулаковского. Сейчас эти территории заставлены металлическими гаражами, территория неблагоустроенная. Надеемся, что в ближайшее время здесь как раз появится территория, обеспечивающая комфортную городскую среду прежде для жителей этого квартала.

Работа по проекту партии «Единая Россия» «Городская среда» продолжается; на 12 мая назначены публичные слушания по обсуждению муниципальной программы.

Население Якутска активно включается в совместную работу с предложениями о видах работ, о перечне дворов. Это говорит о наличии активной гражданской позиции, уверены, что мы сможем увидеть более комфортный для проживания город Якутск.