В Якутске продолжается работа II межрегиональной научно-практической конференции, посвященной инновациям в дополнительном образовании детей 

Завершился второй день работы II межрегиональной научно-практической конференции «Инновации в дополнительном образовании: опыт и перспективы», организованной Министерством образования и науки РС(Я) при поддержке Национального университета «Высшая школа экономики».

С утра участники конференции посетили Детский технопарк «Кванториум». Они познакомились с каждым из восьми квантумов и узнали, какая деятельность в них ведется. Экскурсию для гостей провела руководитель сети детских технопарков «Кванториум» РС(Я) Светлана ДЬЯЧКОВСКАЯ, которая рассказала о проектной деятельности кванторианцев, продемонстрировала оборудование технопарка и поделилась перспективами дальнейшего развития первого якутского «Кванториума».

Работа продолжилась в актовом зале Дома правительства № 2, где в режиме видеоконференцсвязи с регионами России участники обсудили стратегические вопросы дополнительного образования детей. В приветственном слове участникам конференции Владимир ЕГОРОВ, к.ф.-м.н., министр образования и науки республики, отметил, что «правительство республики проявляет повышенное внимание к сфере дополнительного образования детей, которая имеет уникальную специфику. Так, создается Международный центр «Дети Арктики», где дети могут заниматься наукой, техническим творчеством, пробовать себя в инновационных технологиях, и при этом приобщаться к национальной культуре, осваивать традиционные промыслы и ремесла».

Поздравил присутствующих по ВКС Сергей КОСАРЕЦКИЙ, к.психол.н., директор Центра социально-экономического развития школы, доцент Института образования Высшей школы экономики, который выразил слова признательности якутским педагогам: «Лидерство дополнительного образования детей Якутии признается уже на федеральном уровне, другие субъекты России проявляют большой интерес к вашему опыту, так как вами достигнуты серьезные шаги в реализации приоритетных проектов».

Во второй половине дня работали четыре секции: «Инновации в системе дополнительного образования детей» (модераторы Ольга ЯШИНА, руководитель отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки РС(Я), и Доржи ФРОЛОВ, начальник отдела дополнительного, специального образования и интернатных учреждений Министерства образования и науки Республики Бурятия); «Апробация профессионального стандарта педагога дополнительного образования» (модераторы Анжелика РАЗУМОВА, к.х.н., заведующий кафедрой дополнительного и неформального образования Ярославского института развития образования, и Тамара БАГАЕВА, заместитель директора Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне»); «Эффективные организационно-экономические модели учета обучающихся при внедрении персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования детей» (модераторы Эдуард КОНДРАТЬЕВ, заместитель министра образования и науки РС(Я), Семен СЛАВИН, старший научный сотрудник Федерального института развития образования, Павел ДЕРКАЧЕВ, к.э.н., доцент Института образования Высшей школы экономики); «Обеспечение информационной открытости и доступности дополнительного образования для детей и родителей» (модератор Мария ПЕТРОВА, к.п.н., директор Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне», руководитель Регионального модельного центра дополнительного образования детей).

Как сообщили организаторы, сегодня в работе НПК приняло участие 160 человек.