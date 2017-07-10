В Якутске продолжается промывка сетей канализации

В течение летних месяцев столичные коммунальщики готовятся к предстоящему зимнему отопительному сезону. Одним из важнейших направлений работы является своевременная промывка сетей канализации. Бригады цеха канализования АО «Водоканал» промывают самотечные сети канализации специальными каналопромывочными машинами, работы проводятся ежедневно и круглосуточно. За короткий летний период необходимо планово промыть порядка 35 км сетей.

АО «Водоканал» и Окружная администрация г.Якутска обращаются к горожанам и гостям столицы с пониманием отнестись к проведению работ по промывке сетей канализации. От своевременной прочистки канализационных сетей от накопившихся жировых отложений, песка и другой грязи, зависит восстановление пропускной способности труб, что положительно влияет на их эксплуатацию в зимний период.

По информации АО «Водоканал» на этой неделе в ночное время предстоит провести работы по промывке сетей канализации каналопромывочной установкой на базе автомашины КАМАЗ по следующим адресам:

10 июля – 86 квартал: ул.Ш.Полянских, 12 – ул.Маяковского,110/2;

11 июля – 4 квартал: ул.Якутская, 2 – ул.Космонавтов,12-14;

12 июля – 125 квартал: ул.Чиряева, 4 – ГНС-3;

13 июля – 86 квартал: ул.Ш.Полянских, 9 – 3;

14 июля – 4 квартал: ул. Космонавтов, 14 – ул. Пионерская, 22;

15 июля – 125 квартал: ул.Чиряева,8 — ул.Хабарова,11;

16 июля – 86 квартал: ул.Ш.Полянских, 3 – ул.Лермонтова,138/5.

По всем вопросам можно обращаться круглосуточно в диспетчерскую службу АО «Водоканал» по тел.49-34-04.