В Якутске продолжается благоустройство дворов

Работы по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» проверил в ходе субботнего объезда 11 августа исполняющий обязанности первого заместителя главы Якутска Виталий Чикачев.

По решению Якутской городской Думы на реализацию муниципальной программы по формированию комфортной городской среды из бюджета на 2018 год предусмотрено 38 миллионов рублей. На эти средства обустраиваются четыре дворовые территории, включающие восемь многоквартирных домов.

Благоустройство двора по ул. Можайского, д. 19/1, завершается – асфальтированы проезды, тротуары, проложены бордюры и лотки. По словам подрядчика, на следующей неделе установят опоры уличного освещения, а также скамейки и урны. Детская площадка обновляется за счет внебюджетных средств.

Также обустраивается дворы домов на 12 км Сергеляхского шоссе, д. 7, 7/1, и по ул. Птицефабрика, 8. Асфальтирование дворовой территории и проездов будет закончено в течение недели. Примечательно, что новая детская площадка во дворе по Сергеляхскому шоссе строится с участием самих жителей в рамках проекта “Народный бюджет” Окружной администрации города Якутска.

Работы по благоустройству еще одной дворовой территории по ул. Лермонтова, д. 115, 117, 119, по контракту с подрядчиком начнутся в сентябре. Заказчиком по всему комплексу работ выступает МКУ “Служба эксплуатации городского хозяйства”.

“Все объекты по программе комфортной городской среды на 2018 год будут торжественно сданы ко Дню города”, — сообщил Виталий Чикачев.

Помимо дворов, и.о. первого заместителя главы по городскому хозяйству проконтролировал капитальный ремонт подъездных дорог к республиканской больнице № 2 по ул. Можайского и к республиканскому онкологическому диспансеру по ул. Свердлова. Ремонт дорог по программе восстановления изношенных слоев асфальтобетонного покрытия по ул. Можайского продолжается, а по ул. Свердлова завершен на этой неделе.