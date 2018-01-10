В Якутске продолжается благотворительная акция «Старость в радость»

Акция «Старость в радость», стартовавшая в Якутске 21 декабря по инициативе главы города Айсена Николаева, в этом году набирает свои новые обороты. Акция направлена на оказание адресной помощи пожилым людям — постояльцам Домов-интернатов для престарелых и инвалидов.

Инициатором общероссийской акции является Благотворительный фонд «Старость в радость», который вырос из одноименного волонтерского движения. Акция направлена на выстраивание системы помощи, доступной каждому пожилому человеку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации.

За это время силами горожан при поддержке инициативной группы «Ваши друзья», активистов, общественников столицы было собрано более 200 подарков для постояльцев Домов интернатов. Координатором акции является Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска.

Отметим, что подарки для дальнейшей передачи в Дома-интернаты можно передать в Пункт сбора — Управление молодежи и семейной политики по адресу пр. Ленина, 15, каб.217, в рабочее время, телефон для справок 42-57-45, 40-88-46.