В Якутске продолжается благотворительная акция «Елка добра»

В рамках направления «Добровольцы столицы» Года добра, до 29 декабря 2017 года в столице продолжается благотворительная акция «Елка добра», инициированная общественной организацией «Город добра».

На днях участниками акции стали депутаты и сотрудники аппарата Якутской городской Думы, партийного актива Якутского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», коллектив Детской школы искусств №2, студенты группы ЭУ-14, Педагогического института Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, гостиничного комплекса «RENABO», которые приняли эстафету от ООО «Прометей».

Коллектив гостиничного комплекса «RENABO», в свою очередь передал эстафету эколого-этнографическому комплексу «Чочур Муран».

Отметим, что акция проходит в магазине «Антошка» торгового центра «ЦУМ» по ул. Курашова, 4, 3 этаж. Первым участником Благотворительной акции стал глава города Якутска Айсен Николаев.

Участники акции выбирают открытку с новогодней елки, читают желание ребенка и исполняют его, купив в магазине-партнере благотворительной акции подарок и положив его в коробку возле новогодней елочки. Участник акции должен сфотографироваться с купленным подарком и выложить фото в социальных сетях (Instagram, Vkontakte, Twitter, Facebook) с хэштэгом #елкадобра.