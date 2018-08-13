В Якутске продолжается акция «Дачный десант»

На днях акция «Дачный десант» была проведена для дачников Покровского тракта, 10 и 16 км.

Специалисты рассказали максимальному количеству дачников о получении услуг в электронном виде, межевании дачных участков, сверке очереди на получение земельных участков.

«В основном дачников интересуют вопросы по определению границы СОТов, обеспечению участков светом, летним водопроводом, газом, ремонте дорог, а также оформлению в собственность новых участков»,- рассказывает руководитель МКУ «Агентство земельных отношений» Анастасия Новоселова.

Акция «Дачный десант» предоставляет бесплатные квалифицированные консультации вот уже на протяжении пяти лет, и за это время приобрела большую популярность среди дачников.

Следующим пунктом, куда направится «Дачный десант», станет Сергеляхское шоссе, 5 км.

График проведения следующих акций «Дачный десант»:

17 августа — Сергеляхское шоссе, 5 км (возле продуктового магазина, 20 а);

24 августа — Намский тракт (возле магазина «Тундра», на территории заезда в СОНТ «Сатал»);

31 августа — Маганский тракт, 3, 4 км (бетонированная площадка с левой стороны в сторону Магана).