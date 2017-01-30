В Якутске продляется карантин для учащихся 1-11 классов

Решением санитарно-противоэпидемической комиссии ГО «город Якутск» от 30 января 2017 года, в целях предупреждения дальнейшего роста заболеваемостью гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями среди школьников, в срок с 31 января по 3 февраля включительно продлевается карантин для 1-11 классов в образовательных учреждениях. Ранее карантин был объявлен с 17 по 23 января, затем с 24 января по 30 января включительно. Ограничение распространяется также на учреждения дополнительного образования и проведение внешкольных мероприятий.

Отметим, что для выпускников, сдающих сочинение (изложение) как допуск к итоговой аттестации, экзамен 1 февраля состоится в пункте проведения ЕГЭ МОБУ «Центр образования» по ул. Кирова 19/1.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе Якутске остается напряженной, наблюдается сезонный рост заболеваемости среди детей и взрослых и превышение допустимых эпидпорогов.

Санитарно-противоэпидемическая комиссия города Якутска рекомендует соблюдать все меры профилактики, носить защитные маски, принимать противовирусные препараты, витамины, родителям необходимо ограничить посещение детей мест массового пребывания, в том числе кинотеатров, магазинов, учреждений общественного питания.

Следующее заседание санитарно-противоэпидемической комиссии состоится 3 февраля, на котором будет принято решение о прекращении или продлении карантина.