В Якутске продлен прием заявок на благоустройство дворовых территорий

В Окружной администрации города Якутска прошло заседание Штаба по благоустройству и озеленению. Штаб прошел под руководством первого заместителя главы по вопросам городского хозяйства Дмитрия Садовникова и советника главы г. Якутска Натальи Деминой.

Участие приняли представители Департамента ЖКХ и энергетики, Департамента экономики, МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства», начальники управлений округов, пригородов, профильные структуры и городские озеленители.

Представители территориальных органов и Управления образования г. Якутска сообщили о ходе подготовительных мероприятий в рамках проведения акции «Миллион цветов» Года добра, обсудили рабочие моменты. Подготовка к весне идет в плановом режиме.

Наталья Демина сообщила о продлении приема заявок на благоустройство дворовых территорий по субсидии Минстроя РФ до 19 апреля 2017 года. В связи с этим, руководители управлений округов должны довести до заинтересованных лиц информацию о возможности доработать заявки и подать дополнительные.

Напомним, в конце 2016 года при поддержке Минстроя РФ стартовал проект по комплексному благоустройству ЖКХ и развития городской среды, согласно которому, все города страны получили возможность федеральной финансовой поддержки в части строительства парков, скверов, дворовых пространств и других элементов создания комфортной городской среды. В 2017 г. на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» г. Якутску будет выделено 141 млн. руб. Перечень объектов формируется с обязательным участием жителей населенных пунктов.

На территории городского округа сейчас проводится активный сбор предложений. В дальнейшем они будут внесены в муниципальную программу формирования современной городской среды г. Якутска на 2018-2022 гг. У горожан есть еще время, чтобы внести предложения по благоустройству своего двора или любимой зоны отдыха.

Подробно с условиями участия можно ознакомиться на официальном сайте Якутск.рф. Дизайн-проекты публикуются на городском портале One click Yakutsk для народного обсуждения и голосования.