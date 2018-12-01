В Якутске продана гостиница «Полярная звезда»

АК «АЛРОСА», крупнейшая по объему добычи алмазов компания в мире, провела аукцион по продаже непрофильного актива — имущественного комплекса гостиницы «Полярная звезда» с земельным участком под ним. Победителем аукциона стало ООО «Азимут Хотелс энд Резортс».

На аукцион были выставлены нежилые помещения общей площадью свыше 10 тыс. кв. м., здание энергоблока, движимое имущество, а также земельный участок площадью 8,2 тыс. кв. м. Аукцион состоялся 29 ноября 2018 г. в представительстве АК «АЛРОСА» в Якутске. Финальная стоимость лота превысила начальную, определенную на основании рыночной оценки. Заключить договор купли-продажи с победителем аукциона планируется до 20 декабря 2018 г.

СПРАВКА:

Гостиница «Полярная Звезда» расположена на месте церкви и прилегающей к ней кладбища.

Иоанно-Предтеченский каменный храм построили на Большой улице столицы в 1820 году. Средства выделила почётная гражданка города Н.М. Колесова по завещанию её супруга, купца 2-й гильдии Ф.Т. Колесова. До этого в городе действовала деревянная Предтеченская церковь, воздвигнутая в 1742-м.

Каменный храм, два престола которого располагались в одном алтаре, имел высокий четверик, который, как пишет Пантелеймон Петров, был «увенчан симметрично поставленными на углах и в центре свода пятью стройными главками луковичной формы». Прямоугольная апсида завершалась двумя главами. Многоярусную колокольню венчал шпиль. Стены и фасад почти не имели декоративных украшений. «Предельно точно рассчитанные пропорции объёмов храма с лёгкими, изящными на вид главками и устремленное ввысь острие колокольни создавали живописную доминанту в центре города». При Иоанно-Предтеченской церкви также находилось кладбище.

В годы советской власти в церковном здании последовательно размещались радиоузел, городская телефонная станция, детский сад, общежитие. В результате беспощадной эксплуатации строение, покоящееся на прочном ленточном фундаменте, постепенно превратилось в развалину.

Остатки бывшего храма были снесены весной 1992 года. Сейчас на месте церкви и кладбища стоит фешенебельная гостиница «Полярная звезда».