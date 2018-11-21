В Якутске при пожаре погибли два ребенка

Следственным отделом по г.Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обнаружения двух тел несовершеннолетних при тушении пожара, произошедшего 20.11.2018 в квартире жилого дома 25/6, расположенного по улице Каландаришвили г. Якутска.

Личности погибших установлены, им оказались брат с сестрой, 2006 и 2013 г.р., соответственно.

Установлено, что пострадавшие находились дома одни.

В настоящий момент проводится осмотр места происшествия и другие неотложные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.