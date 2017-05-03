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Культура & Образование
3 мая 2017, 22:06
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В Якутске презентована книга о народном учителе СССР Михаиле Алексееве

Сегодня, 3 мая в Историческом зале Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) состоялась презентация книги “Народный учитель Михаил Алексеев”.

В этот знаменательный день собрались ученики Михаила Андреевича, члены Ассоциации выпускников школ им. М.А. Алексеева, родственники, ученики Баппагаинской СОШ Вилюйского улуса и те, кто лично знали выдающегося учителя народа Саха.

Открывая торжественную церемонию презентации книги, Василий Ефимов от имени членов Ассоциации выпускников школ им. М.А. Алексеева выразил слова благодарности первому заместителю министра образования и науки Якутии, председателю республиканского оргкомитета юбилейных мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею М.А. Алексеева Феодосии Габышевой за колоссальную работу, проделанную в рамках юбилейного года. Напомним, что с начала года в республике проводятся не только различные лекции, олимпиады, научно-практические конференции, педагогические чтения в дань памяти народного учителя,  но и открыта мемориальная доска в Верхневилюйске, присвоено имя М.А. Алексеева якутскому алмазу, постановлен спектакль «Учуутал», выпущен документальный фильм, издана книга, посвященная Михаилу Андреевичу, его ученикам и истории школы, запланировано строительство интерната на 100 мест в Верхневилюйском республиканском лицей-интернате им. М.А. Алексеева и многое другое.

Феодосия Васильевна в своем выступлении почерпнула, что, при издании книги, единая мысль об увековечивании имени любимого и уважаемого учителя еще больше сплотила их коллектив. «То, что я училась именно в этой школе у выдающегося учителя всех времен – у Михаила Андреевича, сыграло огромную роль в моем становлении, как личности», — отметила первый заместитель министра образования и науки Якутии Феодосия Габышева.

Книга вышла в свет в 2 тома тиражом по 2600 экземпляров. Стоит отметить, что составителями книги являются сами ученики Михаила Андреевича, которые делятся своими воспоминаниями и биографическими материалами. Автор книги – Иван Иванович Шамаев, ученик М.А. Алексеева, доктор физико-математических наук, заслуженный учитель РС(Я), директор Республиканского лицея-интернат, депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Напомним, что с 2 по 5 мая в республике проходят юбилейные мероприятия, посвященные 100-летию народного учителя СССР Михаила Алексеева. Торжественное собрание общественности пройдет в День его рождения, 5 мая, в 17.00 ч. в Государственном театре оперы и балета им. Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллона.

 

 

 

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Источник: Пресс-служба Минобрнауки РС(Я).
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