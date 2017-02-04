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4 февраля 2017, 10:10
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В Якутске правоохранительные органы посетили пятничный намаз

Во время пятничного намаза в соборной мечети г.Якутск инспекторы УГИБДД совместно с Муфтием Якутии Мусой Саговым и заместителем председателя Общественного совета при МВД по Республике Саха (Якутия) Идрисом Тангиевым провели профилактические беседы с представителями духовного центра.

Мероприятие организовано в рамках профилактики снижения дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта. Во время беседы инспекторы разъяснили особенности вождения в сложных климатических условиях, таких как туман, резкий перепад температур и гололед. Это факторы, которые осложняют ситуацию на дорогах и требуют от участников дорожного движения повышенной дисциплинированности и внимательности.

— «Нужно уделять особое внимание формированию законопослушного поведения за рулем, так как безопасность на дороге зависит от каждого из нас», отметил Муса Сагов.

По завершению беседы полицейские раздали информационные листовки с напоминанием об особенностях вождения транспортного средства в гололед и туман.

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Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
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